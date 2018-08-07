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Тело москвички нашли благодаря пожару
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Тело москвички пролежало в квартире 3 месяца. Его нашли благодаря пожару 

360tv.ru 10 минут назад
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции прибыли в квартиру в московском районе Перово. Там на улице Мартеновская произошел пожар. Стражи порядка обнаружили в обгоревшем помещении мумифицированное тело женщины. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Кому принадлежит тело пока неясно. Для установления личности труп отправили на экспертизу. Вероятно, погибшей оказалась владелица квартиры — 66-летняя женщина.
Специалисты смогли определить, что смерть несчастной наступила за три месяца до возгорания в помещении. Причина ЧП также известна: огонь вспыхнул после замыкания в электропроводке.
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