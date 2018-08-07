Природный комплекс озера Чукозеро получил статус памятника природы

Здесь нельзя будет рубить леса и разрабатывать карьеры.

Постановлением Правительства Республики Карелия природный комплекс озера Чукозеро, расположенный на территории Пудожского района, объявлен ландшафтным памятником природы регионального значения, а занятая им территория общей площадью 19,3 тыс. га, — особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения.

Памятник природы «Чукозеро» образован в целях сохранения ценного в экологическом и научном отношениях природного комплекса озера Чукозеро и его окрестностей.

В 2006 году научные сотрудники провели необходимые обследования территории и научно доказали, что территория Чукозера обладает высокой природоохранной ценностью и соответствует критериям статуса ООПТ.

— По результатам обследований установлено, что на данном участке сохранился крупный фрагмент таежного ландшафта и коренных лесов без каких-либо существенных следов антропогенного воздействия, — отметили в пресс-службе правительства. — Это типичные, среднетаежные коренные леса. Они возникли в послеледниковый период и до настоящего времени живут и развиваются спонтанно, в режиме периодических естественных нарушений (пожаров и ветровалов).

Здесь обитает целый ряд редких, уязвимых и охраняемых видов животных, растений, грибов, лишайников и мхов.

Основные ограничения хозяйственной деятельности, установленные режимом особой охраны территории памятника природы, связаны с рубками лесов и разработкой карьеров. Запретов и ограничений традиционных видов природопользования, таких как охота, рыболовство, сбор ягод и грибов, не предусмотрено.