Ещё
В Петербурге ликвидируют разрушительный пожар в отеле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за пожара в гостинице в центре Петербурга эвакуировали более 400 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Спасатели эвакуировали 411 человек из гостиницы на улице Гончарная в Санкт-Петербурге из-за пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пресс-служба ведомства сообщила, что в 03.11 был локализован пожар по адресу: Центральный район, улица Гончарная, дом четыре, ранг пожара снижен до первого номера.
"На минус втором этаже семиэтажного здания гостиницы происходило горение электрооборудования на площади пять квадратных метров. Эвакуировано постояльцев и персонала 411 человек", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.
Последние новости
"Потерявшегося" Порошенко нашли в киевском ресторане Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии10  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»454
«Я депутат и платить не буду»450
Опровергнут миф о появлении человека41
Раскрыта причина таинственной пропажи Порошенко28
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь14
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение