В Петербурге ликвидируют разрушительный пожар в отеле

Из-за пожара в гостинице в центре Петербурга эвакуировали более 400 человек

Спасатели эвакуировали 411 человек из гостиницы на улице Гончарная в Санкт-Петербурге из-за пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в 03.11 был локализован пожар по адресу: Центральный район, улица Гончарная, дом четыре, ранг пожара снижен до первого номера.

"На минус втором этаже семиэтажного здания гостиницы происходило горение электрооборудования на площади пять квадратных метров. Эвакуировано постояльцев и персонала 411 человек", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.