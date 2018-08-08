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В Новосибирске горит свалка мусора на площади три тысячи «квадратов»
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В Новосибирске горит свалка мусора на площади три тысячи «квадратов» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 8 авг — РИА Новости. Пожарные в Новосибирске уже второй день тушат мусорный полигон в районе Хилокского рынка в Кировском районе Новосибирска, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМЧС по региону.
"В минувший вторник в 11.45 (7.45 мск) поступило сообщение о том, что на полигоне твердых бытовых отходов в Кировском районе происходит горение мусора. Для ликвидации на месте работали 24 человека и 18 единиц техники. Уже в 14.59 (10.59 мск) горение было локализовано на площади в 3 тысячи квадратных метров", — сообщил собеседник агентства.
Между тем работы по окончательной ликвидации возгорания продолжаются и сейчас. Ведется проливка мусора, на грузовиках на полигон завозят грунт и засыпают тлеющие участки. В работах по ликвидации возгорания задействованы 17 человек и 12 единиц техники.
По данным ведомства, на дым от горящей свалки жалуются местные жители, в то же время специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии уже брали пробы воздуха экспресс-методом, но превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей не выявили. Мониторинг обстановки продолжается.
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