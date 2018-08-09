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В Крыму проводят проверку после гибели пятилетнего ребёнка в водоёме
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В Крыму проводят проверку после гибели пятилетнего ребёнка в водоёме 

RT на русском 18 минут назад
Главное следственное управление СК России по Республике Крым проводит проверку после гибели пятилетнего ребёнка в водоёме села Красновка, передаёт «Крыминформ».
«Факт есть. Проводится проверка. О деталях происшествия пока сообщить не можем», — заявили в пресс-службе ведомства.
По информации пресс-службу ГУ МЧС России по региону, утонул ребёнок 2013 года рождения. По имеющимся данным, он ушёл утром из дома, а вечером был найден в воде.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области катавшийся на льдине школьник утонул в реке.
RT на русском: последние новости
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