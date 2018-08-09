В Крыму проводят проверку после гибели пятилетнего ребёнка в водоёме

«Факт есть. Проводится проверка. О деталях происшествия пока сообщить не можем», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службу ГУ МЧС России по региону, утонул ребёнок 2013 года рождения. По имеющимся данным, он ушёл утром из дома, а вечером был найден в воде.