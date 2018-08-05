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Под Новосибирском при пожаре погибли три ребенка
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В Новосибирской области женщина и трое детей погибли в пожаре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в двухквартирном доме в деревне Новорозино Новосибирской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар произошел в одной из частей двухвартирного дома, где проживала многодетная семья из шести человек. К моменту прибытия пожарных, незамедлительно отравившихся на вызов, уже горела крыша дома. Мать и троих детей спасти не удалось, мужчину и еще одного ребенка с множественными ожогами госпитализировали в отделение реанимации местной больницы.
Как сообщается, через 20 минут спасатели полностью потушили пожар, владельцы второй половины дома не пострадали.
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