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Тело утонувшего ребенка нашли в Приморье
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Тело утонувшего ребенка нашли в Приморье 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Спасатели двое суток искали ребенка и обнаружили его тело в протоке Быстрая в Приморском крае в пятницу. Предполагалось, что мальчик утонул 7 августа. Об этом сообщили на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.
По предварительной информации, отец и его восьмилетний сын утонули 7 августа в протоке Быстрая около микрорайона Каменушка в Дальнереченском районе. Поисково-спасательный отряд и водолазная группа отправились их искать 8 августа.
В четверг утонувшего мальчика нашли в протоке. Тело его отца продолжают искать.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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