Ещё
В Лазаревском спасатели ищут унесенного в море ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лазаревском спасатели ищут унесенного в море ребенка 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели ищут ребенка, которого унесло в море в Сочи в районе поселка Лазаревского, сообщили в пятницу в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В 13:50 мск в Южный спасательный отряд МЧС очевидцы сообщили о том, что в поселке Лазаревское ребенок упал в ручей, и его унесло в море", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, к месту происшествия незамедлительно выехали две группы спасателей Лазаревского подразделения. «Поиск ведется с берега и в акватории моря», — отметил представитель ведомства.
В районе поиска, по данным управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, 3 и 4 августа ожидается местами сильный дождь, локальные ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Также на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей.
ТАСС: последние новости
Чайка поручил довести до конца устранение нарушений в ТЦ после пожара в "Зимней вишне" В Рязанской области спасатели ищут двух рыбаков, перевернувшихся на лодке на Оке В доме в центре Кемерова ликвидировали открытое горение
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу поймали на лжи о НАТО291
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции207
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео130
Петросян отреагировал на развод68
Испания выдала Москве обидчицу россиян17
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение