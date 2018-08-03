В Лазаревском спасатели ищут унесенного в море ребенка

СОЧИ , 3 августа. / ТАСС /. Спасатели ищут ребенка, которого унесло в море в Сочи в районе поселка Лазаревского, сообщили в пятницу в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В 13:50 мск в Южный спасательный отряд МЧС очевидцы сообщили о том, что в поселке Лазаревское ребенок упал в ручей, и его унесло в море", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, к месту происшествия незамедлительно выехали две группы спасателей Лазаревского подразделения. «Поиск ведется с берега и в акватории моря», — отметил представитель ведомства.

В районе поиска, по данным управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, 3 и 4 августа ожидается местами сильный дождь, локальные ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Также на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей.