Ребенка унесло в море из ливневой канавы в Сочи 

Следствие заинтересовалось гибелью ребенка, упавшего в ливневую канализацию и унесенного в открытое море в Сочи.
Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи краевого управления СКР проводит доследственную проверку, сообщает СУ СКР по Кубани.
«По предварительным данным, в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море», — говорится в сообщении.
«На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море», — отмечает СУ СКР.
Причины смерти ребенка, возраст которого не указывается, будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы, передает «Интерфакс».