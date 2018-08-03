Ребенка унесло в море из ливневой канавы в Сочи

Следствие заинтересовалось гибелью ребенка, упавшего в ливневую канализацию и унесенного в открытое море в Сочи

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи краевого управления СКР проводит доследственную проверку, сообщает СУ СКР по Кубани.

«По предварительным данным, в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море», — говорится в сообщении.

«На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море», — отмечает СУ СКР.