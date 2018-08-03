ЧП на ЮБК: в море утонули двое мужчин 

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Двое мужчин утонули во время купания в море за минувшие сутки, личность одного не установлена. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Накануне утром в районе городского пляжа «Солнечный» в Ялте в 50-ти метрах от берега было обнаружено тело мужчины. Спасатели извлекли погибшего на берег, его личность устанавливается. В причинах происшествия разбираются правоохранители.
Еще один трагический инцидент на воде произошел в курортном поселке Утес. В акватории необорудованного пляжа в воде был обнаружен мужчина. Спасатели доставили его на берег и провели реанимационные мероприятия, однако 54-летний мужчина скончался.