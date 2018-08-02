Тело ребенка обнаружено во дворе многоквартирного дома в Кропоткине 

Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. Трагедия произошла 31 июля. Во дворе многоквартирного дома, расположенного в г. Кропоткине, обнаружили тело несовершеннолетнего.
В обстоятельствах случившегося уже начали разбираться сотрудники следственных органов.
По предварительным данным, смерть могла наступить в результате падения с технического балкона многоэтажного дома.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова пояснила, что по факту обнаружения тела ребенка проводится проверка.