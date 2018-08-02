Ещё
Тело ребенка обнаружено во дворе многоквартирного дома в Кропоткине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня
Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

Тело ребенка обнаружено во дворе многоквартирного дома в Кропоткине 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. Трагедия произошла 31 июля. Во дворе многоквартирного дома, расположенного в г. Кропоткине, обнаружили тело несовершеннолетнего.
В обстоятельствах случившегося уже начали разбираться сотрудники следственных органов.
По предварительным данным, смерть могла наступить в результате падения с технического балкона многоэтажного дома.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова пояснила, что по факту обнаружения тела ребенка проводится проверка.
Новая Кубань: последние новости
Количество погибших и выживших во время ночного пожара в Сочи уточнили следственные органы Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Сочи Хозяин сгоревшего в Сочи дома озвучил причину трагедии и назвал погибших
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный возраст предложили отменить117
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании501
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Украинские военные заявили о масштабном «котле»200
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение