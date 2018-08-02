В подъезде одного из жилых домов Чебоксар нашли подозрительный предмет

«Действительно, нам поступило сообщение о том, что на первом этаже жилого дома был обнаружен пакет. Со всеми мера предосторожности сотрудники нашего ведомства все проверили. Ничего опасного там не оказалось. Там находилась пустая пластмассовая коробка», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Чувашии.

Эвакуация, по словам собеседника агентства, не потребовалась.

Напомним, в Чувашии с начала этого года произошло 43 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Причинами ДТП стали: несоответствие скорости конкретным условиям (22 случая), неправильный выбор дистанции (14), непредоставление движения пешеходу (4). http://fedpress.ru/news/21/society/2105255

27 июля на кольцевой развязке трассы М-7 Волга в Цивильске Республики Чувашия произошло опрокидывание автоцистерны с серной кислотой. «Она следовала из Новочебоксарска Самару с грузом соляной кислоты массой 23 тонны. Вещество не является токсичным, оно не концентрированное. Его концентрация составляет 29,5%», — пояснили изданию в силовом ведомстве.

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