Под Уфой горит полигон с отходами 

В двух км от села Сергеевка Уфимского района загорелся полигон с отходами, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Мусор тлеет на половине всей площади полигона (300 кв.м.). Прибывшие пожарные заливают очаги. Для контроля ситуации приехал председатель комиссии по ЧС Уфимского района. Также над полигоном запущен беспилотник, с помощью которого проводится мониторинг всей территории.
Сейчас специалисты проводят замеры воздуха непосредственно на самом полигоне, а также в микрорайоне Дема, который находится в 4 км.
Напомним, в начале июля загорелся полигон под Нефтекамском. Жители города жаловались на запах гари, который держался в течение нескольких дней.