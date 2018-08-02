Под Уфой горит полигон с отходами

Мусор тлеет на половине всей площади полигона (300 кв.м.). Прибывшие пожарные заливают очаги. Для контроля ситуации приехал председатель комиссии по ЧС Уфимского района. Также над полигоном запущен беспилотник, с помощью которого проводится мониторинг всей территории.

Сейчас специалисты проводят замеры воздуха непосредственно на самом полигоне, а также в микрорайоне Дема, который находится в 4 км.