Названа предварительная причина пожара в Кемерове

Названа предварительная причина пожара в доме в Кемерове

На крыше находилось оборудование сразу шести компаний. В каком из них произошло возгорание, предстоит разбираться следователям.

Причиной пожара в жилом доме в Кемерове стала неисправность оборудования интернет-провайдера, установленного на чердаке. Это предварительная версия ЧП.

На крыше находилось оборудование сразу шести компаний. В каком из них произошло возгорание, предстоит разбираться следователям. В ближайшее время состоится встреча пострадавших от пожара жильцов с мэром города. Вместе они обсудят ход выполнения восстановительных работ и размеры компенсаций.

Об итогах мероприятий по ликвидации последствий ЧП сообщил мэр Кемерова Илья Середюк на собрании оперативного штаба. В числе прочего, он отметил, что из-за огня, а следом воды (которой тушили горящие конструкции), бетон и стропила кровли потеряли прочность. Чтобы демонтировать испорченные элементы и заменить их на новые, строителям потребуется не менее двух недель.

Пожар в пятиэтажке произошел в четверг рано утром. Площадь возгорания составила тысячу двести квадратных метров. Крыша сгорела полностью. В течение дня специалисты осматривали кровлю, инженерные коммуникации и все квартиры, чтобы определить объемы ремонта.