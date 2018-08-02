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Названа предварительная причина пожара в Кемерове
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Названа предварительная причина пожара в доме в Кемерове 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На крыше находилось оборудование сразу шести компаний. В каком из них произошло возгорание, предстоит разбираться следователям.
Причиной пожара в жилом доме в Кемерове стала неисправность оборудования интернет-провайдера, установленного на чердаке. Это предварительная версия ЧП.
На крыше находилось оборудование сразу шести компаний. В каком из них произошло возгорание, предстоит разбираться следователям. В ближайшее время состоится встреча пострадавших от пожара жильцов с мэром города. Вместе они обсудят ход выполнения восстановительных работ и размеры компенсаций.
Об итогах мероприятий по ликвидации последствий ЧП сообщил мэр Кемерова Илья Середюк на собрании оперативного штаба. В числе прочего, он отметил, что из-за огня, а следом воды (которой тушили горящие конструкции), бетон и стропила кровли потеряли прочность. Чтобы демонтировать испорченные элементы и заменить их на новые, строителям потребуется не менее двух недель.
Пожар в пятиэтажке произошел в четверг рано утром. Площадь возгорания составила тысячу двести квадратных метров. Крыша сгорела полностью. В течение дня специалисты осматривали кровлю, инженерные коммуникации и все квартиры, чтобы определить объемы ремонта.
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