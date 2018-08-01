Ещё
В Гае из-за обрушения пола в квартире пострадал слесарь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гае из-за обрушения пола в квартире пострадал слесарь 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Следственный комитет по Оренбургской области проводит доследственную проверку по факту травмирования слесаря в Гае.
Инцидент произошел в среду, 1 августа, в 4-х этажном доме на улице Комсомольской, передает пресс-служба ведомства. В двухкомнатной квартире на первом этаже обрушился пол в ванной. С места происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу 48-летнего слесаря УК «Домоуправление». У мужчины диагностировали ушибы нижних конечностей.
По предварительным данным, пострадавший менял трубы водоотведения. В это время в квартире обрушился пол. Из завала мужчину достали прибывшие на место спасатели МЧС.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего.
ProOren: последние новости
В Оренбурге засуха уничтожила 17,2 тыс. гектаров посевов В Оренбурге на Беляевской потушили горящий магазин Из Елшанки извлекли тело мужчины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью289
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов159
Борисову избил известный российский певец26
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей54
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье186
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение