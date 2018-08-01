В Гае из-за обрушения пола в квартире пострадал слесарь

Инцидент произошел в среду, 1 августа, в 4-х этажном доме на улице Комсомольской, передает пресс-служба ведомства. В двухкомнатной квартире на первом этаже обрушился пол в ванной. С места происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу 48-летнего слесаря УК «Домоуправление». У мужчины диагностировали ушибы нижних конечностей.

По предварительным данным, пострадавший менял трубы водоотведения. В это время в квартире обрушился пол. Из завала мужчину достали прибывшие на место спасатели МЧС

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего.