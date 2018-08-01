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В «Москва-Сити» с 30 этажа небоскрёба упал мойщик окон
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В «Москва-Сити» с 30 этажа небоскрёба упал мойщик окон 

Говорит Москва 3 часа назад
Тело мужчины обнаружили прохожие. Как передаёт RT, СКР инициировал проверку, выясняются причины инцидента и личность погибшего.
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