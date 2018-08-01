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Мойщик окон сорвался с небоскреба в деловом центре «Москва-Сити»
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Мойщик окон сорвался с небоскреба в деловом центре «Москва-Сити» 

Свободная пресса 4 часа назад
В Москве проводится проверка по факту гибели мужчины в результате падения с 30-го этажа небоскреба «Око» делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
По данным следствия, днем 1 августа на территории делового центра прохожие обнаружили тело мужчины, с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
В свою очередь НСН уточняет, что погибший мыл окна в районе 30-го этажа башни «Око», сорвался и упал на проезжую часть.
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