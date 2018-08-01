Мужчина упал со смотровой площадки одной из башен комплекса «Москва-Сити»

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Мужчина погиб в результате падения со смотровой площадки башни «Око» на территории комплекса «Москва-Сити». — По предварительным данным, со смотровой площадки башни «Око» в комплексе «Москва-Сити» упал мужчина. От полученных травм он скончался на месте, — сообщил сотрудник правоохранительных органов По его словам, полицейские устанавливают личность погибшего. Кроме того, выясняются обстоятельства произошедшего. Специалисты изучают записи камер видеонаблюдения, отмечает агентство городских новостей «Москва» Между тем на санитарном вертолете был эвакуирован упавший с высоты подросток в Подмосковье (подробнее…).