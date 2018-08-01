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С небоскреба «Москва-Сити» упал мужчина
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С небоскреба «Москва-Сити» упал мужчина 

BFM.RU 3 часа назад
Неизвестный мужчина погиб, выпав со смотровой площадки небоскреба «Око» делового центра «Москва-Сити», сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник сообщал, что погибший — мойщик окон, который сорвался с высоты 30-го этажа башни «Око» и упал на проезжую часть, однако позже собеседник агентства уточнил, что мужчина выпал со смотровой площадки. В столичном управлении МВД РФ подтвердили факт обнаружения тела мужчины в районе дома №21 на Пресненской набережной, не раскрывая подробностей произошедшего. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.
Аналогичный случай произошел в январе 2017 года. Тогда на территории парковки делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили тело молодого человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. Комплекс «Око» включает в себя Южную (354 метра высотой) и Северную (254 метра) башни.
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