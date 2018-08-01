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В Домодедово загорелась кровля жилого дома
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В Домодедово загорелась кровля жилого дома 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Кровля трехэтажного жилого дома загорелась на площади более тысячи квадратных метров в подмосковном Домодедово, возгорание удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На Каширском шоссе горит кровля трехэтажного трехподъездного жилого дома на площади 1050 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуированы 30 человек. Объявлена локализация пожара на площади 1050 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 104 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12.59. В 13.17 был объявлен повышенный номер сложности пожара. В 14.11 возгорание удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут 49 человек и 15 единиц техники.
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