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Росприроднадзор в Омске возглавил новый руководитель
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Росприроднадзор в Омске возглавил новый руководитель 

Омск Здесь 31 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Исполнять обязанности начальника ведомства будет Игорь Костюков. Информация опубликована на портале департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу. Исполняющим обязанности заместителя начальника департамента — начальника регионального отдела экологического надзора в Омске будет Игорь Костюков.
До назначения Костюков возглавлял отдел по координации и контролю деятельности управлений и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления департамента Росприроднадзора в СФО.
До него Росприроднадзор в Омске возглавлял Виталий Нетребко.
Интересно, что Росприроднадзор в Омске на днях перешел на усиленный режим работы. Причиной стали частые жалобы от омичей на выбросы предприятий в атмосферу и пожары на несанкционированных свалках.
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