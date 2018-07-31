Росприроднадзор в Омске возглавил новый руководитель

Исполнять обязанности начальника ведомства будет Игорь Костюков. Информация опубликована на портале департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу. Исполняющим обязанности заместителя начальника департамента — начальника регионального отдела экологического надзора в Омске будет Игорь Костюков.

До назначения Костюков возглавлял отдел по координации и контролю деятельности управлений и взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления департамента Росприроднадзора в СФО.

До него Росприроднадзор в Омске возглавлял Виталий Нетребко

Интересно, что Росприроднадзор в Омске на днях перешел на усиленный режим работы. Причиной стали частые жалобы от омичей на выбросы предприятий в атмосферу и пожары на несанкционированных свалках.