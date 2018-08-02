В Башкирии выделили на научные программы 33,5 млн рублей

На реализацию научных программ в Башкирии выделили в 2018 году 33,5 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министром регионального правительства Рустэм Марданов

В качестве приоритетных направлений запланировано 22 проекта на сумму 12,5 млн руб. На программы, которые будут реализовываться вместе с Российским фондом фундаментальных исследований, социально-гуманитарного направления запланировано еще 6 млн руб., и на естественно-научное направление — 15 млн руб.

Издание отмечает, что научные проекты будут оцениваться в том числе с точки зрения практического внедрения разработок. При этом если в рамках того или иного проекта не будут достигнуты заявленные показатели, что выделенные средства могут потребовать назад.