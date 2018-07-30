Ещё
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зрители пришли в ужас от съемки пожара от первого лица 

Lenta.ru 1 час назад
Житель Греции Танасис Вулисмас (Thanasis Voulismas) во время пожара снял от первого лица, как его дом охватывал огонь. Ролик под названием «Пламя для мотылька» появился на YouTube.
На кадрах видно, как огонь сначала подбирается к зданию, затем перекидывается на дом. Вулисмас отступает, в ролике слышатся шум, крики и звуки сигнализации, после чего телефон падает на землю и запись обрывается.
Пользователи начали беспокоиться за мужчину, а также за маленького кота, который промелькнул в видео. «Господи, помилуй!» — восклицает под роликом boyarrin. «Мужик, ты хоть жив-то остался?» — интересуются они в комментариях под роликом. «Я посмотрела это несколько раз … и я в шоке! Мне было интересно, выжил ли этот человек, а также этот кот?!» — переживает жительница Сербии с ником TamaraSrbija.
Опасавшимся за жизнь автора ролика объяснили, что Вулисмас, вероятно, жив, поскольку его видео было выгружено с телефона на YouTube. Однако это не уняло волну ужаса, которая охватила зрителей.
«Я видел большой пожар в лесу, но это выглядело не так страшно. Он горел, но не так стремительно, и там не было зданий. Это какой-то апокалипсис», — охарактеризовал пережитое Вулисмасом юзер с ником Dooku8.
Как выяснилось позже, попавший в пожар грек и его кот выжили. На следующий день Вулисмас опубликовал на YouTube видео с последствием стихии.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Порошенко официально обвинили в госизмене
Жестокая расправа над туристами попала на видео147
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко132
Россиянам окончательно испортили лето69
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение