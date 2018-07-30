Кабмин подготовил проект постановления о защите и восстановлении лесов

Правительство разработало проект постановления о мерах по сохранению лесных насаждений, лесных почв и среды обитания объектов животного мира в лесах. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление подготовлено в рамках реализации закона от 2016 года о внесении изменений в Лесной кодекс РФ

«Реализация положений проекта постановления будет способствовать сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира и других природных объектов в лесах», — говорится в пояснении к проекту.

Постановление включает перечень мер по сохранению лесных насаждений (при выполнении лесосечных работ, при проведении рубок леса, при проведении мероприятий по защите лесов, а также при проведении рекреационной деятельности и работ по лесовосстановлению), меры по сохранению лесных почв, а также меры по сохранению среды обитания объектов животного мира и других природных объектов.