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Кабмин подготовил проект постановления о защите и восстановлении лесов
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Кабмин подготовил проект постановления о защите и восстановлении лесов 

Парламентская газета 30 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Правительство разработало проект постановления о мерах по сохранению лесных насаждений, лесных почв и среды обитания объектов животного мира в лесах. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Постановление подготовлено в рамках реализации закона от 2016 года о внесении изменений в Лесной кодекс РФ.
«Реализация положений проекта постановления будет способствовать сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира и других природных объектов в лесах», — говорится в пояснении к проекту.
Постановление включает перечень мер по сохранению лесных насаждений (при выполнении лесосечных работ, при проведении рубок леса, при проведении мероприятий по защите лесов, а также при проведении рекреационной деятельности и работ по лесовосстановлению), меры по сохранению лесных почв, а также меры по сохранению среды обитания объектов животного мира и других природных объектов.
Постановление было разработано Минприроды, в качестве соисполнителей указаны Минэкономразвития и Рослесхоз.
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