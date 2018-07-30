Появились подробности о пожаре в Сочи

В Сочи рассказали подробности о пожаре, в котором погибли восемь человек

Пожар в Сочи , в котором погибли 8 человек и 3 пострадали, произошёл во временных строениях, причиной мог стать мангал, все погибшие и пострадавшие являются наемными рабочими, сообщает администрация города.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли 8 человек, ещё 3 пострадали. По сообщению ГУ МВС России по Краснодарскому краю , в ликвидации пожара участвовали более 90 человек.

"Сегодня на улице Просвещения, 81 произошло возгорание навеса для общепита и соседней с ним временной металлической конструкции. На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД

"Временные строения — навес для общепита и металлические конструкции — были обшиты легковоспламеняющимся материалами — сайдингом. Они выгорели полностью", — говорится в сообщении мэрии.

" В результате пожара погибли 8 человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, сейчас с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. На данный момент известно, что договор аренды на этот участок был заключён с компанией "РЖД", ее представитель сейчас находится на месте происшествия. Все обстоятельства и причины пожара выясняются", — добавляет пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что по предварительной версии причиной пожара мог стать мангал.