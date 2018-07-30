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Появились подробности о пожаре в Сочи
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В Сочи рассказали подробности о пожаре, в котором погибли восемь человек 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Пожар в Сочи, в котором погибли 8 человек и 3 пострадали, произошёл во временных строениях, причиной мог стать мангал, все погибшие и пострадавшие являются наемными рабочими, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли 8 человек, ещё 3 пострадали. По сообщению ГУ МВС России по Краснодарскому краю, в ликвидации пожара участвовали более 90 человек.
"Сегодня на улице Просвещения, 81 произошло возгорание навеса для общепита и соседней с ним временной металлической конструкции. На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД.
"Временные строения — навес для общепита и металлические конструкции — были обшиты легковоспламеняющимся материалами — сайдингом. Они выгорели полностью", — говорится в сообщении мэрии.
" В результате пожара погибли 8 человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, сейчас с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. На данный момент известно, что договор аренды на этот участок был заключён с компанией "РЖД", ее представитель сейчас находится на месте происшествия. Все обстоятельства и причины пожара выясняются", — добавляет пресс-служба муниципалитета.
Уточняется, что по предварительной версии причиной пожара мог стать мангал.
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