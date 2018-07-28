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В пригороде Владивостока подожгли автомобиль
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В пригороде Владивостока подожгли автомобиль 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
В ночь на 28 июля в двое дома у станции Угольная загорелся автомобиль.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», машину подожгли неизвестные. При этом огонь чуть не перекинулся на стоящие рядом автомобили.
Информации о пострадавших нет.
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