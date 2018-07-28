В пригороде Владивостока подожгли автомобиль

В ночь на 28 июля в двое дома у станции Угольная загорелся автомобиль.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», машину подожгли неизвестные. При этом огонь чуть не перекинулся на стоящие рядом автомобили.

Информации о пострадавших нет.