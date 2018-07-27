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Виновника пожара в ресторане «Яки Да» осудили на три года
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Виновника пожара в ресторане «Яки Да» осудили на три года 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске суд вынес приговор 48-летнему Михаилу Поткину, который сжег ресторан Яки Да, чтобы устранить конкурентов.
Михаил Поткин работал заместителем директора по хозяйственной части компании «Ресторатор», которая занималась ресторанным бизнесом в Архангельске.
Чтобы устранить конкурентов 14 ноября 2014 года Поткин вступил в преступный сговор со своим знакомым. Злоумышленники договорились сжечь ресторан «Яки Да» на улице Гайдара.
Соучастники арендовали офис, расположенный прямо над рестораном и получили магнитный ключ от входа в здание бизнес-центра и офиса.
23 декабря 2014 года злоумышленники просверлили отверстия в межэтажном перекрытии, через них вылили в помещение ресторана горючую жидкость и подожгли её. В результате помещение ресторана полностью уничтожено огнём, а владельцы получили финансовый ущерб более чем на семь миллионов рублей.
Приговором суда Поткину назначено наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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