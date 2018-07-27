Виновника пожара в ресторане «Яки Да» осудили на три года

Архангельске суд вынес приговор 48-летнему Михаилу Поткину, который сжег ресторан Яки Да, чтобы устранить конкурентов.

Михаил Поткин работал заместителем директора по хозяйственной части компании «Ресторатор», которая занималась ресторанным бизнесом в Архангельске.

Чтобы устранить конкурентов 14 ноября 2014 года Поткин вступил в преступный сговор со своим знакомым. Злоумышленники договорились сжечь ресторан «Яки Да» на улице Гайдара.

Соучастники арендовали офис, расположенный прямо над рестораном и получили магнитный ключ от входа в здание бизнес-центра и офиса.

23 декабря 2014 года злоумышленники просверлили отверстия в межэтажном перекрытии, через них вылили в помещение ресторана горючую жидкость и подожгли её. В результате помещение ресторана полностью уничтожено огнём, а владельцы получили финансовый ущерб более чем на семь миллионов рублей.