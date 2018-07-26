Ещё
В Германии разгорелись лесные пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии разгорелись лесные пожары площадью 130 гектаров, сообщили СМИ 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Patricia De Melo Moreira
Пожары в сосновом лесу общей площадью 130 гектаров разгорелись в федеральной земле Бранденбург на востоке страны в четверг, сообщает таблоид Bild со ссылкой на пожарные и полицейские службы.
По данным издания, один из пожаров, площадь которого составляет 90 гектаров, возник рядом с шоссе А9 недалеко от города Потсдам. Сообщается, что дорога перекрыта в направлении города Лейпциг. Жителей деревни Фихтенвальде, находящейся в непосредственной близости к A9, попросили готовиться к эвакуации, подготовить необходимые вещи, медикаменты и документы.
Другой пожар возник в районе Тельтов-Флеминг и распространился на площадь 40 гектаров.
Отмечается, что постоянная летняя жара и засуха в последние годы приводит к лесным пожарам в Берлине и земле Бранденбург.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы62
НАТО готовится напасть на Россию151
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение