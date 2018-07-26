Ещё
Шведские ВВС сбросили бомбу на лесной пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шведские ВВС сбросили бомбу на лесной пожар 

Вести.Ru 26 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Швеция объявила настоящую войну пожарам, которые уже две недели бушуют в центральной части страны, в провинции Даларна. К тушению даже привлекли Военно-воздушные силы — два истребителя JAS-39 Gripen сбросили бомбу в лесу недалеко от городка Эльвдален, сообщает The Local. Воздушных огнеборцев сняли на видео.
В дело пошла одна из самым современных бомб — 225-килограммовая GBU-49 с лазерным наведением, которую сбросили с высоты 3 тысяч метров. Желанная цель была достигнута — пожар удалось потушить в радиусе до 150 метров от точки удара.
К помощи военных пришлось прибегнуть после того, как пожар вплотную подобрался к старому полигону, где осталось множество неразорвавшихся снарядов. Рисковать жизнями пожарных, у которых последние две недели и без того дел невпроворот, не стали, решив задействовать ударную группу.
Руководивший операцией Йохан Шимански пояснил, что при взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. Popular Mechanics сравнивает эффект от бомбардировки с задуванием свечей на праздничном торте, когда из-за резкого изменения давления пламя словно отрывается от фитиля.
Минобороны страны уже признало удачным опыт использования высокоточной GBU-49, а потому не исключено, что в ближайшие дни последуют новые бомбардировки горящих участков, куда трудно добраться пожарной технике.
Это не единственный пример использования ВВС в мирных целях. Так, в 2016 году российские Су-34 бомбили ледовые заторы у Великого Устюга. Аналогичным образом использовались китайские бомбардировщики H-6, помогавшие рекам освободиться от сковывавшего их льда. А в 1935 году американский генерал Джордж Паттон участвовал в операции по защите города Хило от потоков лавы извергавшегося мегавулкана Мауна-Лоа на Гавайях. Сброшенные бомбы должны были разрушить лавовые трубки, но этого не произошло, тем не менее, Хило уцелел.
Вести.Ru: последние новости
На севере Канады лесные пожары вышли из-под контроля В Омске пять человек пострадали при обрушении лесов у здания "Транснефти" Число жертв природных пожаров в Греции увеличилось до 87 человек
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы62
НАТО готовится напасть на Россию151
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение