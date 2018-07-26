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В Ереване загорелась свалка, на месте работают пожарные
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В Ереване загорелась свалка, на месте работают пожарные 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Около 50 пожарных борются с огнем на свалке на окраине Еревана, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Армении.
"Для борьбы с огнем на свалке в квартале Ахтанак направлены десять пожарных расчетов и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления. В тушении участвуют 48 спасателей. К работам привлечены десять водовозов компании по саночистке «Санитек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Пожарные тушили огонь на той же свалке и два дня назад, 24 июля.
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