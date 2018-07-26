Почему желтеет хвоя в лесах Пермского края? 

Из-за чего в лесу желтеет хвоя?
«Причин желтения хвои может быть множество, — говорит зав. лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев. — Это могут быть неблагоприятные климатические и почвенные условия, грибковые заболевания. Чтобы точно определить причину, надо пригласить специалиста-лесопатолога, обратившись в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в участковое лесничество или в краевой Центр защиты леса.
Это нужно сделать обязательно, т. к. если причиной желтения стала грибковая болезнь, то это погубит хвойные насаждения на большой площади леса».