В Кемеровской области за неделю зафиксировали 13 несанкционированных свалок

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . С начала года кузбасские экологи обнаружили 279 несанкционированных свалок, из них 128 уже ликвидировано, сообщается на сайте Года экологии в России.

Больше всего несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов выявлено в Кемеровском районе. Экологи областного комитета природных ресурсов зафиксировали 10 таких объектов общей площадью 3,5 гектара.

К примеру, в поселке Новоискитимск Кемеровского района кучи мусора нашли напротив СНТ «Транспортник», с южной стороны кладбища, а также на территории вдоль автомагистрали по направлению выезда из областной столицы.

В поселке Ясногорский несанкционированная свалка обнаружена за лесополосой, в 250 метрах от населенного пункта. Еще три свалки найдены на землях Тяжинского района и в деревне Марьинка.

Администрациям муниципальных образований направлены письма с требованием принять меры для ликвидации несанкционированных свалок отходов.