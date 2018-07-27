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В центре Великого Новгорода археологи нашли средневековые шахматы
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В центре Великого Новгорода археологи нашли средневековые шахматы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как рассказал «Интерфаксу» руководитель полевых работ Михаил Петров, обнаружены четыре целых шахматных фигуры и еще один фрагмент.
— Три фигурки, вероятно, из одного набора. Одна из них костяная, остальные — из дерева. Как и в прошлом году, на раскопе много текстиля и деталей ткацких станков, — отметил Михаил Петров.
Средневековые шахматы обнаружили в культурном слое середины четырнадцатого века. Раскопки на данном участке планируется завершить уже в этом году, однако для этого археологам придется преодолеть около четырех метров вглубь. Общая площадь исследований на раскопе составляет порядка 220 метров, а толщина культурного слоя — около 8,5 метра.
Отметим, что нынешняя шахматная находка — далеко не первая в Великом Новгороде. Так, год назад археологи обнаружили целый набор фигурок из черного янтаря (почти 20 штук), предварительно датированный XV веком. Исследователи надеются найти недостающую часть комплекта и шахматную доску.
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