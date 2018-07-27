В центре Великого Новгорода археологи нашли средневековые шахматы

Как рассказал «Интерфаксу» руководитель полевых работ Михаил Петров, обнаружены четыре целых шахматных фигуры и еще один фрагмент.

— Три фигурки, вероятно, из одного набора. Одна из них костяная, остальные — из дерева. Как и в прошлом году, на раскопе много текстиля и деталей ткацких станков, — отметил Михаил Петров

Средневековые шахматы обнаружили в культурном слое середины четырнадцатого века. Раскопки на данном участке планируется завершить уже в этом году, однако для этого археологам придется преодолеть около четырех метров вглубь. Общая площадь исследований на раскопе составляет порядка 220 метров, а толщина культурного слоя — около 8,5 метра.

Отметим, что нынешняя шахматная находка — далеко не первая в Великом Новгороде. Так, год назад археологи обнаружили целый набор фигурок из черного янтаря (почти 20 штук), предварительно датированный XV веком. Исследователи надеются найти недостающую часть комплекта и шахматную доску.