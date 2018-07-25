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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного здания в Ступино
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Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного здания в Ступино 

Агентство «Москва» 7 минут назад
Фото: MosDay.ru
В городском округе Ступино будет построено производственное здание по выпуску косметических средств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Производственное здание по выпуску косметических средств будет построено в городском округе Ступино. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного здания в дер. Шматово городского округа Ступино», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе пояснили, что по проекту в двухэтажном здании на площади более 1,4 тыс. кв. м разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.
Уточняется, что застройщиком объекта выступает ООО «Интелбио». Объем инвестиций в проект составит порядка 90 млн руб. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 25 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до июля 2019 г.
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