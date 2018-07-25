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В Екатеринбурге эвакуировали роддом
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В Екатеринбурге эвакуировали роддом из-за пожара 

Газета.Ru 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Из-за пожара в подвале роддома Центральной городской больницы Екатеринбурга из здания были эвакуированы 170 человек, в том числе 49 детей. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 3.18 по местному времени (1.18 мск). Задымления в здании не было, автоматическая сигнализация позволила быстро обнаружить возгорание.
"Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В течение 11-ти минут огонь был потушен. Площадь пожара составила 2 кв м Повреждено вентиляционное оборудование в подвальном помещении", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелось здание школы.
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