Расследование трагедии в Кемерово продолжится до выяснения всех деталей

Александр Бастрыкин. Расследование трагедии в кемеровском ТЦ продолжится до выяснения мельчайших подробностей и привлечения к ответственности всех причастных, сообщил глава Следственного комитета (СК) России

"При этом сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия".

Также он отметил, что Следственный комитет сделает объективные выводы и внесет в соответствующие структуры представления об устранении причин и условий, способствовавших преступлению.

"Это позволит усилить профилактическую составляющую и повысить безопасность граждан, посещающих места массового досуга", — добавил он.

Пожар в ТЦ произошёл 25 марта. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанный под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после трагедии признали аварийным, в основном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушились перекрытия крыши.

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.