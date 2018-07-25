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Расследование трагедии в Кемерово продолжится
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Расследование трагедии в Кемерово продолжится до выяснения всех деталей 

РИА Новости 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Расследование трагедии в кемеровском ТЦ продолжится до выяснения мельчайших подробностей и привлечения к ответственности всех причастных, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
"При этом сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону", — сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия".
Также он отметил, что Следственный комитет сделает объективные выводы и внесет в соответствующие структуры представления об устранении причин и условий, способствовавших преступлению.
"Это позволит усилить профилактическую составляющую и повысить безопасность граждан, посещающих места массового досуга", — добавил он.
Пожар в ТЦ произошёл 25 марта. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанный под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после трагедии признали аварийным, в основном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушились перекрытия крыши.
Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.
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