Названа причина трагедии в «Зимней вишне»

Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

Как рассказал Голкин, представители компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ "Системный интегратор", предложили владельцу ТЦ Юлии Богдановой заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, установленную в "Зимней вишне" еще до них.

"Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 миллионов рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", — рассказал Голкин в интервью газете "Коммерсант".