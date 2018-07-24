В Москве две девушки получили химические ожоги от воды из кулера в магазине

Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о получении двумя девушками химических ожогов внутренних органов после употребления воды из кулера в спортивном магазине. Об этом сообщается на сайте СК по столице.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что после пробежки девушки зашли в спортивный магазин, где выпили воды из специальной емкости. После выпитой воды девушкам стало плохо и ночью 23 июля 2018 года они с химическими ожогами внутренних органов обратились за медицинской помощью в одну из московских клиник.