На Кубани во II квартале 2018 г. цены на вторичное жилье выросли на 2,6%

Краснодарском крае во втором квартале 2018 года цены на жилье на вторичном рынке выросли на 2,6%, в то же время новостройки подешевели на 0,8%, сообщает Краснодарстат.

По данным статистического наблюдения, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 58,1 тыс. рублей. При этом было зарегистрировано повышение цен на квартиры низкого качества на 4,1% до 55,5 тыс. рублей. Квартиры улучшенного качества подорожали на 2,7% до 57,8 тыс. рублей. Жилье среднего качества (типовое) стало дороже на 1,5% (56,3 тыс. рублей), а элитное — на 3% (63,4 тыс. рублей).

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 43,1 тыс. рублей. Цены на элитные квартиры снизились на 4% до 60,5 тыс. рублей, среднего качества (типовые) — на 0,8% до 41,9 тыс. рублей, улучшенного качества — на 0,7% до 43,7 тыс. рублей.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в январе-июне 2018 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв.метров жилья, что на 27,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Предприятия и организации сдали 15 тыс. квартир общей площадью 810 тыс. кв. метров. Данный показатель на 35,2% ниже, чем за январь-июнь минувшего года.