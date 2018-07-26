Ещё
В Хакасии ликвидируют возгорание на полигоне ТБО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тление на полигоне в Хакасии ликвидируют в течение двух дней 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Александр Кожохин
Специалисты в срок до двух дней планируют завершить работы по ликвидации тления на полигоне с твердыми бытовыми отходами, из-за которого пришлось ввести режим ЧС на территории города Черногорска в Хакасии, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.
Ранее сообщалось, что полигон разгорелся в ночь на вторник из-за сильного ветра. Началось тление, которое вызвало сильное задымление. Губернатор объявил режим ЧС и распорядился ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.
По данным пресс-службы, в течение трех дней отсыпано более 5 тысяч кубических метров грунта. Для ликвидации ЧС привлечены КАМАЗы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, самосвалы, всего 27 единиц техники и 31 человек. Открытого горения на полигоне нет, происходит тление мусора. Пожарной опасности и перехода огня на населенные пункты нет.
"Работы по засыпке грунта будут продолжены. По информации администрации Черногорска, проделано 50 процентов работы. Ориентировочно, ликвидация тления будет завершена через 1-2 дня, в зависимости от погодных условий. На время устранения ЧС неудобство гражданам будет создавать запах дыма, но пока это неизбежно", — говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора по Хакасии ведут замеры концентрации вредных веществ воздуха на территории Черногорска.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Бутина рассказала, за что ее преследуют в США
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен191
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной186
Тысячи крымчан подозревают в измене родине92
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Россиян могут лишить права на выезд25
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:40
Кобзон находится в реанимации
Шоу-бизнес
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение