В Хакасии ликвидируют возгорание на полигоне ТБО

Тление на полигоне в Хакасии ликвидируют в течение двух дней

Специалисты в срок до двух дней планируют завершить работы по ликвидации тления на полигоне с твердыми бытовыми отходами, из-за которого пришлось ввести режим ЧС на территории города Черногорска Хакасии , сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

Ранее сообщалось, что полигон разгорелся в ночь на вторник из-за сильного ветра. Началось тление, которое вызвало сильное задымление. Губернатор объявил режим ЧС и распорядился ликвидировать свалку в кратчайшие сроки.

По данным пресс-службы, в течение трех дней отсыпано более 5 тысяч кубических метров грунта. Для ликвидации ЧС привлечены КАМАЗы, бульдозеры, погрузчики, тракторы, самосвалы, всего 27 единиц техники и 31 человек. Открытого горения на полигоне нет, происходит тление мусора. Пожарной опасности и перехода огня на населенные пункты нет.

"Работы по засыпке грунта будут продолжены. По информации администрации Черногорска, проделано 50 процентов работы. Ориентировочно, ликвидация тления будет завершена через 1-2 дня, в зависимости от погодных условий. На время устранения ЧС неудобство гражданам будет создавать запах дыма, но пока это неизбежно", — говорится в сообщении.