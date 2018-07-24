В Монино ликвидировали открытое горение

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в торговых рядах в подмосковном Монино, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.
Ранее сообщалось, что торговые ряды загорелись на площади 600 квадратных метров на улице Железнодорожная в подмосковном Монино.
"В 09.15 открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего к тушению пожара привлечены 56 человек и 16 единиц техники.