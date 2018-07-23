Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха

В главном корпусе оружейного завода в Ижевске произошел пожар, уничтоживший башенный шпиль здания, который считается одним из символов города. Причиной стало самопроизвольное возгорание тополиного пуха на жаре. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По версии МЧС, это самопроизвольное возгорание от нагретого металла по причине скопившегося тополиного пуха», — приводит информагентство слова руководителя агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрия Перевозчикова.

Изначально предварительной причиной произошедшего 3 июля 2018 года пожара называлось неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Главный корпус оружейного завода входит в число старейших зданий Ижевска, его строительство велось с 1808 по 1815 годы. Корпус стал первым в Европе многоэтажным производственным зданием.

По оценке властей региона, стоимость работ по сохранению пострадавшего от пожара здания обойдется минимум в 2,5 миллиарда рублей. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что в силу ограниченности бюджета республики вопрос не является для региона приоритетным.