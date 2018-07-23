Ещё
Российский город лишился своего символа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха 

dom.lenta.ru 23 июля 2018
Фото: СТРАНИЦА ВЛАДИМИРА ЛАРИОНОВА ВО «ВКОНТАКТЕ»
В главном корпусе оружейного завода в Ижевске произошел пожар, уничтоживший башенный шпиль здания, который считается одним из символов города. Причиной стало самопроизвольное возгорание тополиного пуха на жаре. Об этом сообщает «Интерфакс».
«По версии МЧС, это самопроизвольное возгорание от нагретого металла по причине скопившегося тополиного пуха», — приводит информагентство слова руководителя агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрия Перевозчикова.
Изначально предварительной причиной произошедшего 3 июля 2018 года пожара называлось неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Главный корпус оружейного завода входит в число старейших зданий Ижевска, его строительство велось с 1808 по 1815 годы. Корпус стал первым в Европе многоэтажным производственным зданием.
По оценке властей региона, стоимость работ по сохранению пострадавшего от пожара здания обойдется минимум в 2,5 миллиарда рублей. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что в силу ограниченности бюджета республики вопрос не является для региона приоритетным.
В начале июля 2018-го стало известно о случае возгорания из-за сфокусированных стеклом солнечных лучей. Пожар произошел в республике Марий Эл, огнем были уничтожены жилые и хозяйственные постройки на одном из приусадебных участков. Возгорание произошло в сарае: лучи солнца попали через застекленное окно в помещение, где хранилась стеклотара.
dom.lenta.ru: последние новости
Свободные радикалы Звезда 1990-х лишится квартиры в Москве из-за финансовых проблем Главными застройщиками России оказались обычные граждане
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину545
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы65
НАТО готовится напасть на Россию158
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Дачникам вновь усложнили жизнь79
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение