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Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 24 июля
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Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 24 июля 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Пять светофоров временно отключены в Нижнем Новгороде 24 июля, сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.
Проводится техническое обслуживание светофоров на перекрестке улиц Геологов и Ларина, а также на остановке «Кардиоцентр» на улице Ванеева. Кроме того, с 9:00 до 17:00 отключено электроснабжение светофоров на улице Акимова на остановках «2-й микрорайон» и «3-й микрорайон».
Также до 18:00 будет отключено электроснабжение светофора в Кузнечихе на улице Академика Сахарова.
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