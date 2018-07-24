Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 24 июля

Пять светофоров временно отключены в Нижнем Новгороде 24 июля, сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.

Проводится техническое обслуживание светофоров на перекрестке улиц Геологов и Ларина, а также на остановке «Кардиоцентр» на улице Ванеева. Кроме того, с 9:00 до 17:00 отключено электроснабжение светофоров на улице Акимова на остановках «2-й микрорайон» и «3-й микрорайон».

Также до 18:00 будет отключено электроснабжение светофора в Кузнечихе на улице Академика Сахарова.