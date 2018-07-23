В центре Уфы столкнулись иномарка и маршрутка

Вечером сегодня, 23 июля, в центре Уфы на перекрестке улиц Кирова и Цюрупы столкнулись иномарка и пассажирский автобус.

На месте работают медики

Как рассказали очевидцы, на месте ДТП образовалась пробка. Кто именно нарушил правила уфимцы не видели, зато сумели снять последствия ЧП и выложить снимки в группу БашДТП.