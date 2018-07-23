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В центре Уфы столкнулись иномарка и маршрутка
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В центре Уфы столкнулись иномарка и маршрутка 

ufa1.ru 23 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Вечером сегодня, 23 июля, в центре Уфы на перекрестке улиц Кирова и Цюрупы столкнулись иномарка и пассажирский автобус.
На месте работают медики
Как рассказали очевидцы, на месте ДТП образовалась пробка. Кто именно нарушил правила уфимцы не видели, зато сумели снять последствия ЧП и выложить снимки в группу БашДТП.
На место аварии выехали дорожные полицейские и сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется. Кто спровоцировал аварию выяснит городская госавтоинспекция, которая восстановит картину и даст правовую оценку случившемуся.
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