Ещё
Медведев: финансирование противопожарных мероприятий в регионах возросло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: финансирование противопожарных мероприятий в регионах возросло 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Финансирование противопожарных мероприятий в регионах в текущем году увеличено до 6 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем в прошлом году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Следующая проблема — это охран лесов от пожаров. Самое важное — научиться по возможности такие бедствия предотвращать. Для этого мы принимаем системные меры, существенно увеличено финансирование противопожарных мероприятий в регионах, в этом году до 6 миллиардов рублей, это приблизительно на 40% больше, чем в 2017 году", — сказал Медведев на совещании по охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.
"Деньги причем должны идти не только на тушение пожаров, но и на автопатрулирование территорий", — добавил он.
По его словам, власти готовы рассмотреть дополнительное финансирование для обеспечения регионов необходимой спецтехникой. «Создан федеральный штаб по координации деятельности по тушению пожаров, во всех регионах должна быть необходимая лесопожарная техника, оборудование и снаряжение для того, чтобы предупреждать и тушить пожары. Можно подумать о выделении дополнительных средств по этому направлению», — подчеркнул он.
Для более четкого и эффективного определения очагов пожаров в лесах необходимо также развивать малую авиацию, считает глава кабмина. Он также предложил обсудить возможные варианты такого развития.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста713
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры96
Фото кабинета Медведева удивило россиян100
Караченцова попросили забрать жену из психушки60
Умерла Мария Спивак6
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение