Строительство торгового комплекса площадью более 3,4 тыс. кв. м завершилось в Ногинске

Завершено строительство торгового комплекса в Ногинске , сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«Извещение об окончании строительства торгового комплекса, расположенного на ул. 2-я Глуховская в Ногинске, поступило в Главгосстройнадзор Московской области », — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

Как уточнили в пресс-службе, площадь здания переменной этажности (от одного до двух этажей) составляет 3 тыс. 431 кв. м. Объект предназначен для реализации продукции конкретного арендатора.

«Инспекторский состав проверяет соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — отметил А. Гарибян.

В пресс-службе добавили, что финансирование осуществляется на средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Богородский автоклуб». На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.

«Проверка на объекте завершится 15 августа», — заключили в пресс-службе.