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Строительство торгового комплекса площадью более 3,4 тыс. кв. м завершилось в Ногинске
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Строительство торгового комплекса площадью более 3,4 тыс. кв. м завершилось в Ногинске 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: РИАМО
Завершено строительство торгового комплекса в Ногинске, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.
«Извещение об окончании строительства торгового комплекса, расположенного на ул. 2-я Глуховская в Ногинске, поступило в Главгосстройнадзор Московской области», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
Как уточнили в пресс-службе, площадь здания переменной этажности (от одного до двух этажей) составляет 3 тыс. 431 кв. м. Объект предназначен для реализации продукции конкретного арендатора.
«Инспекторский состав проверяет соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», — отметил А. Гарибян.
В пресс-службе добавили, что финансирование осуществляется на средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «Богородский автоклуб». На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.
«Проверка на объекте завершится 15 августа», — заключили в пресс-службе.
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