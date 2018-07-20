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В Нижегородской области за год снизилась средняя стоимость жилья
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В Нижегородской области за год снизилась средняя стоимость жилья 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Средняя цена одного квадратного метра жилья на первичном рынке Нижегородской области во втором квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 3,3 тысяч рублей, сообщается на сайте Нижегородстата.
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 58,4 тыс. рублей (во втором квартале 2017 года — 61,7 тыс. рублей). Цена квадратного метра на вторичном рынке составила 60,9 тыс. рублей (63,2 тыс. рублей во втором квартале 2017 года).
Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья в отдельно стоящих домах квартирного типа, наоборот, увеличилась. Во втором квартале 2018 года она составила 48,6 тыс. рублей, а за тот же период прошлого года — 45,7 тыс. рублей.
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