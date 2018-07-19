Начался снос ТЦ «Зимняя вишня»

Кемерово строители начали снос торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня», в котором в конце марта произошел пожар, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Снос основного здания уже начался», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Представитель екатеринбургской группы строительных компаний «Реформа», которая занимается демонтажем ТРЦ, Юрий Нургалиев сообщил, что рабочие оголяют облицовку здания и проверяют состояние конструкций.

Как передает телеканал «360», сносить «Зимнюю вишню» начали еще 14 июля и до вчерашнего дня на территории сгоревшего ТЦ разбирали внешние элементы здания. В четверг к работам подключили тяжелую технику.

В Кемерово 14 июля возобновили снос торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Зимняя вишня», где 25 марта в результате пожара погибли 60 человек; в данный момент спецтехника расчищала площадку от строительного мусора.

Снос зданий ТРК начали в мае, однако тогда работам помешалиследователи.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек.