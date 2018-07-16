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Глава Тюменской области вручил ключи от нового дома многодетной семье
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Глава Тюменской области вручил ключи от нового дома многодетной семье 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 16 июл — РИА Новости. Многодетная семья из Абатского района Тюменской области въехала в новый дом, построенный в рамках регионального благотворительного проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Ключи новоселам вручил врио губернатора Александр Моор, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.
Региональный проект «Дом для молодой многодетной сельской семьи» стартовал три года назад — в июне 2015 года — по инициативе экс-губернатора Владимира Якушева. Дома для семей с пятью и более детьми строятся без привлечения бюджетных средств, только на личные средства членов партии «Единая Россия» и всех, кто присоединился к проекту. За время его действия новоселье в разных районах отпраздновали уже девять семей.
Семья Никифоровых стала десятой.
"Прекрасно, что с каждым годом в Тюменской области растет число многодетных семей. Ваше жизнелюбие, порядочность, уважение друг к другу могут быть примером для многих. Наш регион поддерживает семьи, в том числе и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Главная помощь — в решении жилищных вопросов", — привел собеседник агентства слова Моора.
По информации пресс-службы губернатора, в семье Никифоровых воспитываются семеро детей — трое сыновей и четыре дочери в возрасте от девяти месяцев до 16 лет. Площадь построенного дома составляет 163 квадратных метра, на первом этаже расположены просторная гостиная, кухня, спальня для родителей, санузел. Второй этаж целиком отдан под детские. Строительство велось из экологически чистых материалов, использовались пиломатериалы местного производителя.
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