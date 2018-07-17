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«Играл в кошки-мышки»: в Самаре «Калина» после столкновения с деревом перевернулась на крышу
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«Играл в кошки-мышки»: в Самаре «Калина» после столкновения с деревом перевернулась на крышу 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Автомобиль, протаранив дерево, перевернулся на крышу
Во вторник, 17 июля, в Самаре произошло ДТП. Водитель «Калины» перевернулся на крышу в одном из дворов. Об этом сообщили очевидцы.
По их словам, мужчина за рулем отечественной легковушки был пьян.
— Правоохранители попытались задержать водителя. Однако мужчина решил поиграть с инспекторами в кошки-мышки и попытался скрыться. После непродолжительной погони автомобиль, протаранив дерево, перевернулся на крышу, — рассказали очевидцы.
В результате происшествия пострадал только водитель.
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