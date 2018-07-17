«Играл в кошки-мышки»: в Самаре «Калина» после столкновения с деревом перевернулась на крышу

Автомобиль, протаранив дерево, перевернулся на крышу Во вторник, 17 июля, в Самаре произошло ДТП. Водитель «Калины» перевернулся на крышу в одном из дворов. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, мужчина за рулем отечественной легковушки был пьян. — Правоохранители попытались задержать водителя. Однако мужчина решил поиграть с инспекторами в кошки-мышки и попытался скрыться. После непродолжительной погони автомобиль, протаранив дерево, перевернулся на крышу, — рассказали очевидцы. В результате происшествия пострадал только водитель.