«Играл в кошки-мышки»: в Самаре «Калина» после столкновения с деревом перевернулась на крышу 

Автомобиль, протаранив дерево, перевернулся на крышу
Во вторник, 17 июля, в Самаре произошло ДТП. Водитель «Калины» перевернулся на крышу в одном из дворов. Об этом сообщили очевидцы.
По их словам, мужчина за рулем отечественной легковушки был пьян.
— Правоохранители попытались задержать водителя. Однако мужчина решил поиграть с инспекторами в кошки-мышки и попытался скрыться. После непродолжительной погони автомобиль, протаранив дерево, перевернулся на крышу, — рассказали очевидцы.
В результате происшествия пострадал только водитель.